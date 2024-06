Nosferatu: svelata la durata dell'horror di Robert Eggers

Adesso abbiamo un'idea della durata dell'atteso reboot di Nosferatu con Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård e Willem Dafoe, in uscita nei cinema a dicembre.

Il primo trailer di Nosferatu ha fatto ampiamente rabbrividire i fan del regista (ormai di culto) Robbert Eggers. Adesso alcune voci avrebbero anticipato la durata del film apparsa su Reddit.

World of Reel conferma che, come rivelato in precedenza, la nuova versione di Nosferatu durerà due ore e 11 minuti. A dicembre, era stata mostrata durante una proiezione test una versione lunga 132 minuti che, a quanto pare, è stata ulteriormente ridotta, anche se di pochissimo.

Contrariamente a quanto accaduto con The Northman, pare che in questo caso Robert Eggers abbia ottenuto il final cut del progetto che torna a raccontare la storia gotica di amore, morte e sangue raccontata nel romanzo di Bram Stoker.

Che cosa sappiamo finora

Il cast del nuovo Nosferatu, in uscita a dicembre, comprende Lily-Rose Depp, Bill Skarsgard, Willem Dafoe, Nicholas Hoult e Aaron Taylor-Johnson.

La sinossi ufficiale della versione di Eggers recita: Nosferatu di Robert Eggers è una storia gotica sull'ossessione tra una giovane donna tormentata nella Germania del XIX secolo e l'antico vampiro della Transilvania che la perseguita, portando con sé un orrore indicibile.



Come svela il primo trailer di Nosferatu, l'aspetto visivo del film riflette l'epoca della storia. Il regista ha usato una combinazione di lenti e filtri per ottenere l'effetto che desiderava, chiedendo a un'azienda produttrice di vetro di aiutarlo a realizzare un filtro speciale che desatura i colori facendoli sembrare bianco e nero. Il tutto, unito all'aspect ratio 4/3, rende il look del film unico e inquietante.