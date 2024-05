Normal People, Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal a sorpresa insieme sui social: reunion in arrivo?

Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal hanno mandato i social in delirio con una storia su Instagram pubblicata dall'attrice in cui si accenna ad una novità imminente. I co-protagonisti della serie Normal People, adattamento di successo del romanzo di Sally Rooney nel 2020 trasmesso in streaming oltre 62 milioni di volte, dopo lo show sono diventati due dei volti più conosciuti dello schermo.

Secondo i fan, la storia pubblicata sui social che mostra una foto dei due amici sorridenti uno al fianco dell'altro è il preludio ad un nuovo progetto in cantiere. Ad alimentare quest'ipotesi ci ha pensato la caption di Edgar-Jones:"Abbiamo delle novità da condividere! Restate sintonizzati!". Un fan su X ha risposto prontamente:"Normal People stagione due? Daisy e Paul, state giocando con le mie emozioni".

Progetto in cantiere

Normal People racconta la storia di due adolescenti, Connell (Paul Mescal) e Marianne (Daisy Edgar-Jones), che condividono una relazione altalenante dall'ultimo anno di scuola fino alla laurea. Nel finale della prima e unica stagione, Marianne incoraggia Connell ad andare a New York per un corso di scrittura creativa mentre lei rimarrà a Dublino, nonostante questa decisione possa significare che probabilmente dovranno separarsi definitivamente.

Nel corso di una conferenza stampa di circa tre anni fa, Paul Mescal confessò di essere aperto ad una nuova stagione di Normal People:"Lavorerei di nuovo con Daisy in un battito di ciglia, e indipendentemente dal lavorare di nuovo con lei, sono soltanto davvero entusiasta di rivederla, così possiamo incontrarci di nuovo". I fan sperano che l'annuncio che riguarda entrambi possa riferirsi proprio ad un nuovo capitolo di una delle serie tv più amate degli ultimi anni.

Daisy Edgar-Jones sarà protagonista del sequel del disaster movie anni '90 Twister, in arrivo nelle sale a luglio con il titolo Twisters, in cui recita al fianco di Glen Powell. Paul Mescal sarà il protagonista del suo primo kolossal in carriera, Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, in cui interpreterà Lucio Vero.