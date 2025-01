Paul Mescal svela la bugia detta per ottenere un ruolo in Normal People

Paul Mescal ha ricordato la bugia detta per ottenere il ruolo del protagonista nella serie Normal People.

L'attore, recentemente star del film Il Gladiatore 2, ha parlato di quanto accaduto condividendo la sua passione per lo show The Traitors UK, condotto da Claudia Winkleman.

Le preferenze televisive di Mescal

L'irlandese Paul Mescal, intervistato da W Magazine, ha dichiarato cosa ama guardare sul piccolo schermo: "The Traitors, la versione britannica. La trovo altamente stressante e in grado di intrattenere. Vedere quel tipo di guerra psicologica è grandioso. E la manipolazione non ha paragoni".

Lo show televisivo mostra un gruppo di concorrenti che cercano di scoprire chi tra di loro è un traditore.

Mescal in un'immagine di Normal People

Paul, parlando degli inganni che alle volte si compiono nella vita, ha poi confessato di aver mentito pur di ottenere un ruolo in Normal People, dichiarando di essere in grado di guidare. L'attore ha sottolineato: "Avevamo firmato i documenti, avevo ottenuto la parte, e poi mi sono dimenticato di prendere la patente. Quindi sono finito per girare Normal People con un'autorizzazione provvisoria. Potevo guidare la macchina solo se dietro di me c'era una persona che aveva già la patente".

Normal People, parlano i protagonisti: "I sentimenti sono semplici da provare e difficili da esprimere"

Cosa raccontava Normal People

La serie tratta dal romanzo scritto da Sally Rooney ha avuto un tale successo che ha reso i suoi due protagonisti, Mescal e Daisy Edgar-Jones, due star internazionali grazie alla loro interpretazione di due giovani che si innamorano e passano dall'adolescenza all'età adulta affrontando relazioni e cambiamenti di ogni tipo nella propria vita.

Marianne e Connell si incontrano al liceo e rimangono poi insieme anche durante gli anni dell'università, al Trinity College.

La scrittrice Sally Rooney ha firmato l'adattamento televisivo in collaborazione con Alice Birch e Mark O'Rowe. Tra i produttori dello show ci sono poi Ed Guiney, Andrew Lowe, Emma Norton e Anna Ferguson.

Leonard Abrahamson, regista di Room, ha diretto i primi sei episodi e Hettie McDonald i restanti sei.