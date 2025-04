Normal People, da oggi in streaming su RaiPlay la serie con Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones

Dopo un lungo periodo di assenza dagli schermi, torna in Italia una delle serie tv inglesi più apprezzate degli ultimi anni. Stiamo parlando di Normal People. Ispirata al romanzo cult e che ha venduto un milione di copie scritto da Sally Rooney (disponibile in Italia per Enaudi), la serie ritorna in streaming e in esclusiva su RaiPlay da oggi, venerdì 11 aprile. Un'occasione per rivedere e riapprezzare la storia tormentata ma straordinaria di Connel e Marianne.

Viaggio nel mondo dei millennial: di cosa parla Normal People

Normal People: Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal

Prima del Gladiatore 2 e prima ancora di Estranei, Paul Mescal si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico in Normal People. Strutturata in 12 episodi da circa 20-30 minuti, la serie drammatica della BBC è un viaggio nel mondo dei Millenial, un coming of age dall'adolescenza all'età adulta di due ragazzi alle prese con i tormenti, gli affanni e gli slanci della loro età.

Ambientata nell'Irlanda contemporanea, in una scuola di una cittadina occidentale, Connell (interpretato da Paul Mescal) è un giocatore di football popolare, bello e atletico. Marianne (con il volto di Daisy Edgar-Jones) è una ragazza solitaria che cerca di evitare i suoi compagni di classe e spesso sfida l'autorità dei suoi professori. Tra i due scatta la scintilla quando un giorno Connell va a prendere sua madre Lorraine che lavora in casa di Marianne. I due ragazzi instaurano un rapporto al particolare e duraturo ma che nascondere agli altri.

La serie esplora l'evoluzione di questa storia d'amore così intensa dal momento in cui i due giovani protagonisti vivono l'inizio della loro relazione fino a quando si trasferiscono al college a Dublino, lontano dagli occhi e dal clima della loro città natale.

Normal People: una foto di scena

Normal People è arrivata in tv in Inghilterra per al prima volta nell'aprile del 2020. Poi in Italia nel mese di settembre per il lancio della piattaforma di StarzPlay (ora non più disponibile).

Oggi RaiPlay recupera un gioiellino della serialità moderna dando agio a tutti - dato che gli episodi sono in modalità gratuita - di poter apprezzare e vivere la storia di Connel e Marianne.