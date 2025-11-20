Norimberga: Russell Crowe conferma i piani del Partito Nazista nella prima clip

Il piano agghiacciante del partito nazista guidato da Adolf Hitler al centro della prima clip italiana di Norimberga, dramma storico di James Vanderbilt che ricostruisce il processo ai Nazisti tenutosi alla fine della Seconda Guerra Mondiale a Norimberga. Scritto e diretto da James Vanderbilt, il film verrà presentato in anteprima in chiusura del Torino Film Festival la prossima settimana prima di approdare nei cinema il 18 dicembre, distribuito da Eagle Pictures.

Al centro della clip si fronteggiano Hermann Göring, interpretato dalla star Russell Crowe, e Michael Shannon che interpreta il procuratore Robert H. Jackson. Nello stupore generale, Göring conferma la volontà di Hitler di rovesciare la Repubblica di Weimar citando Roosevelt quando affermò che "la democrazia ha partorito uomini troppo deboli".

Un ricostruzione del processo di Norimberga

Al centro di Norimberga gli eventi che accadono all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell'Olocausto. Al tenente colonnello Douglas Kelley (Rami Malek), psichiatra dell'esercito americano, viene affidato il compito di valutare la sanità mentale di Hermann Göring (Oscar Russell Crowe), il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti.

Mentre gli Alleati, guidati dal giudice Robert H. Jackson (Michael Shannon), affrontano l'impresa titanica di istituire un tribunale internazionale per far sì che il regime nazista risponda dei propri crimini di fronte alla storia, nel silenzio delle celle, Kelley si ritrova al centro di intenso duello psicologico con Göring, uomo carismatico e manipolatore. La domanda a cui dovrà rispondere è: stavano eseguendo gli ordini, erano pazzi o semplicemente malvagi?

Rami Malek in una scena del film

James Vanderbilt ha lottato a lungo per raccontare la storia del Processo di Norimberga, impiegando 13 anni per trovare gli attori giusti e raccogliere i fondi necessari a realizzare il progetto di adattare per lo schermo il libro di Jack El-Hai del 2013, The Nazi and the Psychiatrist.

"Volevo creare un'opera senza tempo, simile ai grandi thriller storici con cui sono cresciuto come JFK, Apollo 13 e Glory, film che trattano argomenti molto seri ma sono anche divertenti", ha detto Vanderbilt. "Così abbiamo intrapreso un viaggio emozionante. Era davvero importante per me realizzare bene quella parte. Ed era davvero importante per me cogliere tutti gli elementi storici".