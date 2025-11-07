Russell Crowe: "Ho perso 25 chili bevendo meno alcol e seguendo una dieta sana"

La star premio Oscar di A Beautiful Mind ha raccontato in che modo ha migliorato il proprio stile di vita nell'ultimo periodo.

Russell Crowe è stato l'ultimo ospite del podcast The Joe Rogan Experience, e nel corso dell'intervista si è soffermato anche sulla sua miglior forma fisica degli ultimi tempi.

L'attore neozelandese de Il gladiatore ha spiegato in che modo ha cambiato la propria quotidianità per poter perdere peso e soprattutto aumentare il proprio benessere.

Il nuovo stile di vita di Russell Crowe

"Tendiamo a normalizzare sia il bere che il gioco d'azzardo, ma non guardiamo mai ai danni che causano" ha spiegato l'attore, che ha iniziato il suo nuovo percorso partendo dai 126 kg.

Russell Crowe in una scena di Nuremberg

"Sono un grande sostenitore del bere. È parte della mia eredità culturale e, da uomo della classe lavoratrice, è un mio sacrosanto diritto. Ma con l'età si imparano certe cose sui propri limiti. Se decido di bere un bicchiere di vino a cena, deve essere un vino davvero buono. Cerco di evitare di bere in modo casuale, (evito) di farlo solo per abitudine".

Il percorso di Russell Crowe per migliorare la sua salute

Nella puntata, Crowe ha ringraziato Joe Rogan per averlo introdotto alla piattaforma sanitaria Ways2Well, e per iniziare il suo programma di salute ha iniziato a ricevere iniezioni per combattere infiammazione e artrite.

"Da quella prima volta mi sono messo in contatto con loro circa cinque volte, e il vero beneficio che sto ottenendo, anche se non comprendo del tutto la parte scientifica, sembra derivare da queste iniezioni che ricevo alle spalle, alle ginocchia e anche da infusioni endovenose" ha spiegato la star.

"Ways2Well è stata una grande scoperta per me, perché ha calmato diversi problemi. Mi ha tolto molti dolori, così posso allenarmi senza dover soffrire per due o tre ore dopo" ha concluso. Russell Crowe è impegnato attualmente nella promozione del suo nuovo film, Nuremberg, dramma storico diretto da James Vanderbilt.