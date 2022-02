Nope: la suggestiva teoria sul titolo dell'ultimo film di Jordan Peele

Nope è uno dei film più attesi della stagione in corso. Una teoria potrebbe fare luce sul misterioso titolo del nuovo film diretto da Jordan Peele.

Con appena due film alle spalle, Jordan Peele si è affermato come un household name di primissimo piano a Hollywood. Il suo solo nome basta a vendere qualsiasi progetto al pubblico. Ma, esattamente, qual è il significato di No - Nope? Davvero il titolo dell'ultimo film diretto dal regista di Noi sta semplicemente per "No"?

Secondo un'interessante e suggestiva teoria, Nope sarebbe l'acronimo di "Not Of Planet Earth" ovvero "Non provenienti dal pianeta Terra". Pochi giorni fa, Universal ha distribuito il primo trailer del nuovo film di Jordan Peele che, a quanto pare, parlerebbe di un'invasione aliena. Al momento, non esistono dettagli sulla trama del progetto ma le prime immagini del film sembrerebbero contenere una serie di riferimenti a un'ipotesi del genere. Da non sottovalutare è il fatto che nel trailer sembrerebbe apparire persino un'astronave aliena e un primo contatto tra un extraterrestre e un bambino.

Nessuno dei personaggi, inoltre, nel corso del trailer pronuncia l'avverbio "no" ma, al massimo, "nah". Cosa voglia dire Nope? Non resta altro da fare che attendere con ansia il prossimo 22 luglio, quando il nuovo film di Jordan Peele sarà distribuito nelle sale statunitensi.