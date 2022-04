Nope, Jordan Peele rivela il significato del titolo del suo nuovo film

Nope è uno dei film più attesi dell'anno. Nonostante ciò, sfugge ancora il significato del titolo di questo nuovo progetto di Jordan Peele che, nel corso del CinemaCon di Las Vegas, ha fornito più di un indizio ai presenti in sala.

A proposito del significato di No - Nope, il titolo del suo ultimo film, Jordan Peele ha spiegato: "Amo l'idea di un pubblico rapito. Adoro un pubblico che si accuccia o si rannicchia o ride. Non è divertente guardare un film da soli. Ridere non è divertente da soli. Avere paura non è divertente da soli. C'è bisogno di quell'energia che esalta la corsa". In sostanza, è questa la fonte di ispirazione per il titolo del film: "Mi piacciono i titoli che sono in sintonia con le sensazioni del pubblico e riflettono su ciò che stanno pensando e provando in sala". A quanto pare, quindi (come sostiene il personaggio di Yeun che, nella clip mostrata in sala dice: "State per assistere a uno spettacolo assoluto!"), l'obiettivo di Jordan Peele è quello di fornire agli spettatori un'esperienza cinematografica bigger than life che li spinga a urlare tutti insieme: "NO!".

Per il resto, il regista ha raccontato: "Sono veramente orgoglioso. Abbiamo girato Nope in 65mm e in IMAX. Le macchine da presa ci hanno consentito di catturare immagini straordinarie. Abbiamo anche usato alcune tecniche mai viste prima!".

Poi, Peele ha spiegato la sua predilezione per le idee originali piuttosto che per i franchise: "Sono sempre stato attratto dai film di cui non sapevo niente perché questa situazione mi dava la possibilità di immaginare qualsiasi cosa. Questo è lo spirito del cinema, secondo me!".

Infine, il regista ha dichiarato di aver letto molte idee online sul suo progetto: alcune hanno dato vita a buone intuizioni; altre, invece, sono totalmente fuori strada. Nope sarà distribuito da Universal Pictures il 22 luglio 2022. Quel giorno ne sapremo di più!