Nope, Jordan Peele: "Daniel Kaluuya sarà protagonista di un confronto ultraterreno"

Nope è uno dei titoli più attesi di questo 2022 attualmente in corso. Il nuovo film diretto da Jordan Peele e interpretato da Daniel Kaluuya ha già convogliato su di sé la massima curiosità possibile e le dichiarazioni del regista non fanno altro che alimentare ulteriormente l'hype.

Nel corso di un'intervista con Empire, Jordan Peele si è lasciato andare a una rivelazione su No - Nope e sul personaggio interpretato da Daniel Kaluuya. A cosa si riferisce il "miracolo cattivo" di cui si parla nel trailer del film? Jordan Peele ha raccontato: "Ho scritto Nope pensando a Daniel Kaluuya - che interpreta un personaggio umile destinato a un confronto epico e ultraterreno".

Jordan Peele ha proseguito: "Il calore che Daniel riesce a emanare è notevole. Potreste trovarvi di fronte a un incubo e a un vero miracolo cattivo ma, quanto meno, sareste insieme a vostro fratello! Questo è tutto quello di cui avete bisogno".

Una suggestiva teoria su Nope potrebbe fare luce sul titolo del film, che sarebbe l'acronimo di "Not Of Planet Earth" ovvero "Non provenienti dal pianeta Terra". Il nuovo film diretto da Jordan Peele sarà distribuito da Universal Pictures il 22 luglio 2022. La data di distribuzione italiana è ancora sconosciuta.