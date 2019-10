Non succede... ma se succede: Charlize Theron "traumatizzata" da una scena del film

Charlize Theron, sul set di Non succede... ma se succede, è letteralmente stata traumatizzata nel dover girare una particolare scena con il collega Seth Rogen, tanto da aver chiesto alla produzione di rimuoverla.

Charlize Theron l'ha raccontato in un'intervista con Collider, svelando che la prima scena della commedia romantica che la vede protagonista (qui la nostra recensione di Non succede... ma se succede) sarebbe dovuta essere un karaoke. Piccolo spoiler: la scena del karaoke non c'è. Questo solo perchè, durante le riprese, Charlize Theron ha espressamente chiesto a regista e produttori di eliminarla. Il motivo? Non è ben chiaro. Non si comprende se sia successo qualcosa di spiacevole sul set o se alla Theron semplicemente non piaccia cantare.

Durante l'intervista infatti sia lei che Seth Rogen hanno raccontato il particolare momento tra le risate, ma quello di cui Charlize è assolutamente certa è che : "Ho trovato la scena alquanto imbarazzante. Sono stata traumatizzata da quel karaoke". Alla fine la produzione ha deciso di eliminarla dal copione e, come Seth Rogen ha svelato, esclusivamente per il pressing della co-protagonista. Che in effetti ha confermato di trovare questa versione del film senza karaoke decisamente migliore delle precedenti.

Non succede... ma se succede: Charlize Theron insieme a Seth Rogen

Non succede... ma se succede (titolo originale: Long Shot) è la nuova commedia di Jonathan Levine arrivata oggi nelle sale italiane. Il lungometraggio prodotto da Lionsgate racconta la storia di Charlotte Field (Charlize Theron) che, dopo aver avuto l'incarico di Segretario di Stato, decide di intraprendere la campagna elettorale con l'obiettivo di diventare Presidente degli Stati Uniti. La donna chiede l'aiuto di Fred Flarsky (Seth Rogen), di cui era la babysitter quando erano più giovani, per scrivere i suoi discorsi e la coppia, trascorrendo sempre più tempo insieme, inizia a provare dell'attrazione uno per l'altra.