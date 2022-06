Non succede... ma se succede: la trama della commedia con Charlize Theron, stasera su Rai3 in 1A TV

Stasera su Rai3 alle 21:20 in prima visione free va in onda Non succede... ma se succede, commedia del 2019 con Charlize Theron e Seth Rogen: la trama.

Non succede... ma se succede è la commedia romantica in onda stasera su Rai3 alle 21:20, in prima visione free, che vede Charlize Theron, impegnata nella corsa alla Casa Bianca, al fianco di Seth Rogen.

Non succede... ma se succede: Seth Rogen e Charlize Theron in una scena del film

Come racconta la trama, Charlotte Field (Charlize Theron) è una delle donne più influenti del mondo. Intelligente, sofisticata e realizzata, è infatti un autorevole Segretario di Stato con un eccentrico talento per qualunque cosa. Almeno sembra.

Fred Flarsky (Seth Rogen) è un giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. Con Charlotte non avrebbero niente in comune... a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta. Quando Fred inaspettatamente riallaccia i rapporti con la donna, la conquista con la sua autoironia e con i ricordi dell'idealismo che caratterizzava Charlotte da ragazza.

Mentre sta preparando la sua corsa alla presidenza in modo frenetico, Charlotte decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, provocando un grande disappunto fra i suoi fidati collaboratori. Improvvisata figura nel prestigioso team di Charlotte, Fred non è preparato al glamour della vita che lei conduce sotto i riflettori. I due comunque vanno avanti a vele spiegate, poiché la loro inequivocabile intesa porta ad una storia d'amore che conquista la ribalta a dispetto di una serie di incidenti inattesi quanto pericolosi.