Long Shot: Charlize Theron e Seth Rogen si innamorano nel primo trailer

Long Shot sarà la nuova commedia con protagonisti Seth Rogen e Charlize Theron di cui è stato condiviso il primo trailer ufficiale, in attesa dell'arrivo nelle sale americane previsto per il 3 maggio.

Il lungometraggio prodotto da Lionsgate racconta la storia di Charlotte Field che, dopo aver avuto l'incarico di Segretario di Stato, decide di intraprendere la campagna elettorale con l'obiettivo di diventare Presidente degli Stati Uniti. La donna chiede l'aiuto di Fred Flarsky, di cui era la babysitter quando erano più giovani, per scrivere i suoi discorsi e la coppia, trascorrendo sempre più tempo insieme, inizia a provare dell'attrazione uno per l'altra.

Nel video si assiste all'incontro tra l'esperta politica e il giornalista, goffo e complicato, e come i due iniziano a conoscersi, scoprendo degli aspetti inaspettati delle rispettive personalità. Charlotte e Fred si ritrovano alle prese con le opinioni di chi è intorno a loro e vede con sospetto la nascita di un possibile legame a causa delle differenze di età e di estrazione sociale.

Il cast è composto anche da O'Shea Jackson Jr., Andy Serkis, June Diane Raphael, Ravi Patel, e Randall Park.

La regia e la sceneggiatura della commedia sono state firmate da Jonathan Levine, già autore di 50/50.