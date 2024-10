Non solo Barbie, Sony sta sviluppando un film sui giocattoli View-Master della Mattel

La Sony Pictures e la Escape Artists, produttrice di Masters of the Universe, stanno sviluppando un film live-action basato su un'altra linea di giocattoli Mattel: View-Master, il visore per bobine di immagini 3D introdotto per la prima volta nel 1939.

La trama non è stata resa nota, ma nella giornata di ieri in un comunicato le società hanno definito il film "un'avventura per famiglie in quattro quadranti". Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e Tony Shaw della Escape Artists saranno i produttori. Kevin McKeon e Arturo Thur de Koós supervisioneranno il progetto per la Mattel Films.

"View-Master è stato a lungo una finestra sulle meraviglie del mondo, scatenando l'immaginazione di bambini e adulti", ha dichiarato Black. "La collaborazione con Robbie Brenner e Mattel Films ci dà la possibilità di onorare questa eredità creando un'avventura completamente nuova per il pubblico di oggi. Non vediamo l'ora di portare sul grande schermo il senso di esplorazione di questo prezioso giocattolo".

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Un film su View-Master è stato in fase di sviluppo per un po' di tempo, con Mattel e MGM che avevano annunciato un progetto nel 2019; all'epoca le due società stavano anche collaborando a un film basato sull'IP American Girl, sempre di Mattel. Quest'ultimo progetto è passato alla Paramount alla fine del 2023.

Barbie è solo l'inizio: Mattel ha in mente 45 progetti basati sui suoi giocattoli

Mattel e Escape Artists stanno collaborando anche al prossimo film in live-action di Masters of the Universe, basato sulla celebre linea di giocattoli. Il film, prodotto da Mattel Films e Amazon MGM Studios, vedrà protagonisti Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man, Camilla Mendes in quello di Teela e Alison Brie nel ruolo della cattiva Evil-Lyn.

Mattel, che l'anno scorso ha ottenuto un successo stratosferico grazie al blockbuster Barbie, nominato a otto Premi Oscar, sta attualmente lavorando anche ad adattamenti cinematografici di altre sue IP celebri, tra cui Hot Wheels e Monster High.