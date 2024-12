Barbie: il sequel è davvero in lavorazione? La risposta di Warner Bros. e Greta Gerwig

In base a quanto scritto da The Hollywood Reporter nella giornata di ieri, un sequel di Barbie sarebbe alle prime fasi di sviluppo. Una notizia che non ha sorpreso più di tanto i fan, in considerazione del successo di pubblico e critica del primo film.

Dopo aver incassato 1,4 miliardi di dollari, Greta Gerwig e Noah Baumbach, secondo THR avrebbero trovato una storia per un secondo capitolo. Ma è davvero così o si tratta soltanto di voci infondate?

La risposta

Tuttavia, i rappresentanti di Warner Bros., Greta Gerwig e Noah Baumbach hanno smentito che un secondo film di Barbie sia attualmente in fase di sviluppo come riportato ieri da THR, il cui report è stato definito 'inaccurato'.

Sembra che al momento non vi sia alcun sequel nei piani di Warner Bros., della regista Greta Gerwig e dello sceneggiatore Noah Baumbach, dato che l'informazione di The Hollywood Reporter è stata derubricata come 'priva di legittimità'.

Successo globale

Al momento della sua uscita nelle sale nell'estate 2023, Barbie si è rivelato uno dei più grandi successi mondiali cinematografici degli ultimi anni, ottenendo ben otto candidature agli Oscar, inclusa la nomination a Margot Robbie.

Barbie, recensione: life in plastic it's (not) fantastic!

Il film ha vinto un Academy Award per Billie Eilish e Finneas O'Connell che si sono aggiudicati il premio per la miglior canzone originale con il brano What Was I Made For. Nel cast del film, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Ken, anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera e Ariana Greenblatt.