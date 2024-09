Masters of the Universe: Alison Brie entra nel cast con un ruolo importante

La produzione del film Masters of the Universe ha annunciato l'arrivo dell'attrice Alison Brie tra gli interpreti del progetto.

Alison Brie è entrata ufficialmente a far parte del cast di Masters of the Universe, il film live-action prodotto da Amazon MGM Studios e Mattel Films.

Alla regia dell'atteso progetto cinematografico ci sarà Travis Knight, già autore di Bumblebee, che aveva ottenuto una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica.

Il cast del film

Nel ruolo del protagonista di Masters of the Universe ci sarà Nicholas Galitzine che interpreterà He-Man. In precedenza era stata annunciata la presenza di Camila Mendes come Teela, mentre Alison Brie sarà Evil-Lyn.

Alison avrà una parte nel film live-action

La sceneggiatura sarà firmata da Chris Butler, mentre le prime bozze dello script erano state firmate da David Callaham e Aaron e Adam Nee.

Nel team della produzione ci sono Robbie Brenner di Mattel Films, Todd Black di Escape Artists, Jason Blumenthal e Steve Tisch.

La produzione non ha svelato alcuna anticipazione riguardante gli eventi che saranno al centro della trama di Masters of The Universe e la data di uscita è stata fissata attualmente al 5 giugno 2026.

Chi è Evil-Lyn?

Il personaggio ha debuttato nella linea di giocattoli della Mattel nel 1983, per aggiungere una controparte negativa a Teela e fa parte dei principali alleati di Skeletor.

Nella nuova serie del 2002, invece, Evil-Lyn è la figlia di un sacerdote conosciuto come "il senza volto", che viveva isolato a Zalesia, e faceva da guardia ad un oggetto chiamato "Ram Stone". Suo padre disapprova completamente l'assoggettamento di Evil-Lyn alle forze del male. Evil-Lyn stringe inoltre una segreta alleanza con Kobra Khan, per liberare il malvagio Re Hiss e gli uomini serpente, ed in seguito anche con Hordak. Nella serie si svela che in passato Evil-Lyn e Keldor (la forma umana di Skeletor) erano amanti e aveva contribuito a salvargli la vita.