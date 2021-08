Non ho mai... 3: Netflix annuncia di aver ordinato la terza stagione della serie

La produzione di Non Ho Mai...3 ha ottenuto il via libera da parte di Netflix dopo il debutto della seconda stagione avvenuto a luglio.

Non ho mai 3 ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Netflix che ha annunciato il rinnovo della serie creata da Mindy Kaling e Lang Fisher.

Il progetto tornerà quindi prossimamente sugli schermi per continuare la storia della giovane Devi, alle prese con amori e problemi in famiglia.

Non ho mai... ruota attorno alla complessa vita di una teenager indoamericana. Dopo un anno orribile, Devi Vishwakumar vuole assolutamente cambiare status sociale ma gli amici, i sentimenti e la famiglia non le renderanno semplice il raggiungimento del suo obiettivo. La seconda stagione della serie ha continuato a raccontare le disavventure del personaggio alle prese con nuove relazioni sentimentali e delusioni.

Il teen drama ideato dall'attrice e autrice Mindy Kaling (The Mindy's project) e scritto insieme a Lang Fisher, ha imparato la lezione di John Hughes: è possibile parlare di adolescenza in maniera seria ma leggera, toccare delle problematiche calde di questa età ma con i toni della commedia e un linguaggio ironico che sa prendersi in giro pur ricalcando la realtà. Su Rotten Tomatoes la serie ha un punteggio incredibile, il 96% di recensioni positive da parte dei critici, con un voto medio del 7.8/10.

