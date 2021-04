Non ho mai... 2: Common si unisce al cast della seconda stagione della serie

Common entra ufficialmente a far parte del cast di Non ho mai... 2, seconda stagione della serie televisiva disponibile su Netflix. Il ruolo di Common è stato scritto appositamente per lui.

Non ho mai...: Maitreyi Ramakrishnan in una scena

Come riportato da Deadline, Common interpreterà un personaggio ricorrente nella seconda stagione di Non ho mai...che dovrebbe essere distribuita a partire da metà luglio. In occasione della recente cerimonia dei SAG Awards, il vincitore del Premio Oscar alla Miglior Canzone Originale per Glory aveva dichiarato: "L'ho amato, Non ho mai... è uno show fantastico!".

A quanto pare, il ruolo che Common interpreterà nello show sarà quello del Dottor Chris Jackson, un gentile e cortese dermatologo che presta servizio presso la struttura della Dottoressa Nalini Vishwakumar. I suoi clienti vip e la sua abilità e bravura impressionano tutti.. tranne Nalini.

Non ho mai...: una scena della serie Netflix

La prima stagione di Non ho mai... ruota attorno alla complessa vita di una teenager indoamericana. Dopo un anno orribile, Devi Vishwakumar vuole assolutamente cambiare status sociale ma gli amici, i sentimenti e la famiglia non le renderanno semplice il raggiungimento del suo obiettivo. La seconda stagione della serie continuerà a raccontare le disavventure del personaggio alle prese con nuove relazioni sentimentali e delusioni.