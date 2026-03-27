La Rai pasticcia con le repliche de La Pennicanza, Fiorello: "Ho chiamato Mediaset"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno commentato con ironia l'errore Rai che ha trasmesso due volte la stessa puntata di La Pennicanza. I fan hanno notato l'errore e il comico ha raccontato i suoi tentativi di risolverlo.

Un errore della Rai ha lasciato costernati Fiorello e Fabrizio Biggio, come raccontato dai due conduttori in un post del profilo Instagram del comico siciliano. Questa mattina, su Rai 2, è stata trasmessa in replica la puntata de La Pennicanza andata in onda ieri. 'Una replica della replica', ha scherzato Fiorello, punzecchiando i dirigenti Rai perché nessuno aveva risposto alle sue telefonate.

Le parole di Fiorello e Biggio sulla Rai

"Siamo veramente costernati, gli errori succedono, siamo esseri umani", ha detto Fiorello, con Biggio che lo sosteneva. Il comico siciliano ha poi elencato le reti Rai, tra generaliste e tematiche: "In Rai hanno tre reti, mica una. C'è RaiPlay, Rai Storia, Rai YoYo. Come fai a stare dietro a tutto? Bisogna comprendere che può succedere". "Ma proprio a noi doveva succedere?" ha aggiunto Biggio.

Programmazione e repliche de La Pennicanza su Rai 2 e Rai Radio2

La Pennicanza va in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 13:45 alle 14:30 su Rai Radio2 e in tv sul canale 202. Da mercoledì 18 marzo la trasmissione viene replicata su Rai 2 alle ore 07:00. Questa mattina, quindi, è stata mandata in onda la puntata del 25 marzo, già vista dagli spettatori ieri. "Una replica della replica". come ha detto Fiorello.

Fiorello e Fabrizio Biggio nella parodia di 'Per sempre sì'

Gli spettatori segnalano l'errore e la reazione di Fiorello

A notare l'errore sono stati proprio gli spettatori di Rai 2, come ha raccontato Fiorello: "Loro sono attentissimi", ha spiegato, raccontando di aver provato a mettersi in contatto con i dirigenti Rai senza ricevere risposta. "Questi dormono tutti", ha ironizzato il comico.

"Stamattina ho chiamato chiunque. Non c'era uno vivo in Rai. A un certo punto ho chiamato Mediaset e ho chiesto se potevano fare qualcosa. Mi hanno risposto che ci avrebbero pensato loro, hanno un canale particolare. E infine è arrivata la loro risposta: 'Aspetta, mando un fax'. Questi stanno ancora al fax, capite?", ha concluso Fiorello.