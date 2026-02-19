Fiorello replica ad Andrea Pucci: “Rosicano! Medaglia d’oro se faccio incazzare pseudo-comici”

Botta e risposta a distanza tra Fiorello e Andrea Pucci. Durante la puntata odierna de La Pennicanza, lo showman ha replicato alla frecciata che il comico milanese gli ha tirato nel corso dell'intervista a Striscia la Notizia che gli ha consegnato il Tapiro d'Oro per le polemiche sanremesi.

Lo showman ha aperto il suo programma su Rai Radio Due con una parodia musicale: "Sono il Bad Bunny italiano, tutti ce l'hanno con me", ha cantato ironicamente, trasformando la polemica in sketch. Il ritornello è chiaro: "Da quando c'è La Pennicanza ce l'hanno tutti con me, c'è un po' di permalosanza: kiss my ass!". Un modo per ridimensionare le tensioni nate negli ultimi giorni.

La frecciata ad Andrea Pucci

Fiorello ha evitato di fare il nome del comico milanese, ma il riferimento è chiaro: "Se si incazzano pure i comici, o pseudo-tali, allora è finita. Ma come rosicano, mamma mia. Visto che siamo in tema Olimpiadi: far arrabbiare uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d'oro".

Andrea Pucci

Una risposta sarcastica alle dichiarazioni di Pucci dopo il Tapiro ricevuto a Striscia la Notizia, dove aveva criticato apertamente l'imitazione dello showman e affermando: "Fiorello ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo".

Lo sfogo sugli uffici stampa

Nel corso della trasmissione, Fiorello ha allargato il discorso al sistema dello spettacolo: "Ma questi che c'avete come ufficio stampa? Consigliategli qualcosa. Gli date la zappa e se la tirano sui piedi", ha detto, prendendo di mira anche la comunicazione attorno alle polemiche.

La stoccata a Mediaset e i riferimenti al passato

Non è mancata una battuta su Mediaset e su alcune tensioni nel mondo tv. Fiorello ha citato una confidenza attribuita ad Antonio Ricci, lasciando intendere che le polemiche coinvolgerebbero più fronti. "Sai che ce l'ha con te pure Pier Piano" - leggesi Pier Silvio Berlusconi - gli ha detto il papà di Striscia. Il motivo? Probabilmente l'imitazione di Fabrizio Corona e per averlo ospitato con una telefonata nel suo programma radiofonico.