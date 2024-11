Non è un paese per single: svelato il cast della romcom tratta dal bestseller di Felicia Kingsley

Prime Video ha svelato i protagonisti della commedia romantica Non è un paese per single, tratta dall'omonimo bestseller di Felicia Kingsley.

Matilde Gioli e Cristiano Caccamo guideranno il cast della romcom Prime Video Non è un paese per single, adattamento dell'omonimo bestseller di Felicia Kingsley. Lo streamer ha svelato il cast al completo del film, che annovera Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani e Marco Cocci, con la partecipazione di Bebo Storti.

Diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, Non è un paese per single è co-prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film - Lucisano Media Group - e sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video nel 2025.

Le riprese della commedia romantica sono attualmente in corso in Toscana.

Il cast al completo di Non è un paese per single sul set toscano

La sinossi

In un'idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti, tutti sono in coppia o sono alla fervida ricerca dell'anima gemella, tranne Elisa (Matilde Gioli), madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole. La sua placida esistenza viene sconvolta dal ritorno in paese di Michele (Cristiano Caccamo), amico d'infanzia che aveva perso di vista da anni.