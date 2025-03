Adrien Brody mette a dura prova la pazienza di Cillian Murphy agli Oscar 2025: la sua reazione è virale

Agli Oscar di quest'anno, la situazione ha preso una piega inaspettata quando Adrien Brody ha pronunciato il discorso di accettazione più lungo nella storia degli Academy Awards.

La più grande notte di Hollywood, ricca di stelle, ha avuto alcuni intoppi e controversie: Karla Sofía Gascón ha affrontato le critiche per i suoi vecchi tweet con commenti offensivi che inglobavano razzismo, omofobia e islamofobia.

Quando Brody ha vinto il premio come miglior attore per The Brutalist, è salito sul palco ed è entrato nella storia parlando per ben cinque minuti e 40 secondi, battendo il precedente record di cinque minuti e 30 secondi, stabilito da Greer Garson nel 1943. Tuttavia, a rubare la scena e scatenare l'internet è stata la reazione di Cillian Murphy.

Il momento virale che ha scatenato il web durante gli Oscar 2025

Adrien Brody con il premio Oscar come miglior attore per The Brutalist

Durante il discorso, Murphy ha davvero rubato la scena con le sue espressioni "annoiate". Il suo sguardo durante il momento è diventato rapidamente il fenomeno virale della serata, con tutti che lo guardavano con attenzione.

Oppenheimer: un'immagine di Cillian Murphy

Gli utenti dei social media non hanno esitato a criticare l'attore per il suo discorso così lungo: "Si può vedere l'esatto momento in cui si è mentalmente estraniato". "Cillian Murphy ha la pazienza di un santo", ha scherzato un altro. Qualcuno ha osservato: "Era in modalità risparmio energetico aspettando che finisse LMAOOO"."Quando il discorso è finito, Cillian Murphy aveva già girato Oppenheimer 2 nella sua testa", ha aggiunto un altro utente.

Murphy, che ha vinto l'Oscar come miglior attore nel 2024 per Oppenheimer, ha avuto l'onore di consegnare il premio ad Adrien Brody per la sua interpretazione da protagonista in The Brutalist, di cui trovate la recensione su queste pagine.