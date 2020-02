Non c'è campo: stasera su Rai1 il film con Vanessa Incontrada ed Elodie

Arriva stasera su Rai1 alle 21:25, in prima visione TV, Non c'è campo, la commedia di Federico Moccia con Vanessa Incontrada ed Elodie.

Non c'è campo è la commedia in onda stasera su Rai1, alle 21:25, in prima visione TV, con cui il primo canale RAI cerca di stemperare un po' la tensione accumulata in questi giorni per via dell'epidemia da Coronavirus.

Laura è una docente di liceo che organizza per i suoi studenti una visita culturale, ospitati da un noto artista in un paesino pugliese. I ragazzi sono eccitati dalla possibilità di trascorrere una settimana diversa dal solito. Quando arrivano a destinazione, però, li attende una sorpresa: i telefonini non ricevono segnale ed è impossibile connettersi a internet. Sono costretti a tornare a una comunicazione diretta che porterà alla luce imprevedibili reazioni, segreti inconfessabili e nuovi amori: ciò nonostante, la gita sarà per giovani e adulti un momento di crescita e di svolta.

Coronavirus, stasera su Rai2 diretta sull'informativa dalla Camera dei Deputati

E mentre la programmazione della prima serata di Rai2 e Rai3 è completamente dedicata al Coronavirus, Rai1 propone un momento di distensione con questa commedia firmata da Federico Moccia, con Vanessa Incontrada, Claudia Potenza, Corrado Fortuna, Gianmarco Tognazzi, Neva Leoni ed Elodie nei panni di se stessa.

Chi l'ha visto? sul Coronavirus: lo speciale stasera su Rai3