Coronavirus, stasera su Rai2 diretta sull'informativa dalla Camera dei Deputati

Il Coronavirus al centro della programmazione RAI: stasera su Rai2, dalle 21:20, andrà in onda la diretta dalla Camera dei Deputati sull'informativa riguardante l'emergenza epidemiologica.

Si tratta delle prime comunicazioni ufficiali del Governo al Parlamento sull'emergenza da Coronavirus e a svolgere l'informativa urgente sarà il Ministro della Salute Roberto Speranza. Rai Parlamento trasmetterà le comunicazioni del Governo e gli interventi di tutti i gruppi parlamentari. La diretta dall'Aula di Montecitorio è condotta da Annamaria Baccarelli.

La comunicazione del cambio di programma in palinsesto è arrivata attraverso i canali social ufficiali della seconda rete RAI. Per questa ragione gli episodi tre e quattro de Il Cacciatore 2, la cui messa in onda era prevista per oggi, 26 febbraio, sono stati rinviati alla prossima settimana.

⚠ CAMBIO PROGRAMMAZIONE RAI2 ⚠ Questa sera al posto della serie TV #ilcacciatore, a cura di @RaiParlamento, trasmettiamo dall’aula della Camera l’informativa urgente del Governo sull’emergenza Coronavirus e il successivo dibattito. Ore 21:00 #Rai2. pic.twitter.com/O4Lk9JGKJr — Rai2 (@RaiDue) February 26, 2020

Non solo Rai2: Chi l'ha visto?, in onda su Rai3 alle 21:20, dedicherà quasi tutta la puntata agli aggiornamenti sul Coronavirus.