Chi l'ha visto? sul Coronavirus: lo speciale stasera su Rai3

Chi l'ha visto?, torna stasera su Rai3 e RaiPlay alle 21.20 con l'emergenza Coronavirus: durante la puntata si parlerà del virus che sta isolando l'Italia dal resto del mondo.

Aggiornamenti sul Coronavirus

Dopo la puntata dello scorso 5 febbraio, quando ancora non si poteva sospettare quanto sarebbe successo in Italia neppure 20 giorni dopo, Federica Sciarelli torna sull'argomento che ha messo il nostro Paese al centro di un processo di isolamento globale: il Coronavirus. Mentre il numero dei contagiati sale a 400 e i decessi a 12 (ma tutte le vittime sono persone anziane o in condizioni di salute già precarie), la preoccupazione della popolazione non accenna a diminuire, sfociando in tanti casi (aggressioni a persone di nazionalità cinese, supermercati presi d'assalto anche in città che non hanno registrato alcun caso, strade e luoghi pubblici deserti...) in esempi manifesti di psicosi collettiva.

Il caso di Luca Cristello

Non soltanto epidemie, Chi l'ha visto? stasera si occuperà anche del caso di Luca Cristello, il ragazzo di cui non si hanno più notizie dal 17 maggio 2002. All'epoca aveva 14 anni. In studio ci sarà la sorella di Luca Cristello: "Mio fratello è stato rapito. Era solo un ragazzino, aveva 14 anni, ma nessuno lo sta più cercando". In base alle testimonianze, Luca è stato visto a Francica l'ultima volta, in piazza, dove è salito su un'auto scura. Da quel momento la famiglia non ha più avuto nessuna notizia.

Chi l'ha visto? andrà in onda alle 21:20 in diretta su Rai3 e sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire anche le puntate precedenti nella sezione On Demand e in quella dedicata al programma.