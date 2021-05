Non c'è campo: Elodie e Vanessa Incontrada insieme nel film in onda stasera su Rai2

Non c'è campo, in onda stasera su Rai2 alle 21:20, è la commedia diretta nel 2017 da Federico Moccia che prende in giro la dipendenza dagli smartphone così diffusa, e non solo tra gli adolescenti.

Non c'è campo: Caterina Biasiol e Beatrice Arnera in una scena del film

Laura è una docente di liceo che organizza per i suoi studenti una visita culturale, ospitati da un noto artista in un paesino pugliese. I ragazzi sono eccitati dalla possibilità di trascorrere una settimana diversa dal solito. Quando arrivano a destinazione, però, li attende una sorpresa: i telefonini non ricevono alcun segnale ed è impossibile connettersi a internet.

Sono costretti a tornare a una comunicazione diretta che porterà alla luce imprevedibili reazioni, segreti inconfessabili e nuovi amori: ciò nonostante, la gita sarà per giovani e adulti un momento di crescita e di svolta.

Nel cast di Non c'è campo, insieme alla protagonista Vanessa Incontrada, anche Claudia Potenza, Corrado Fortuna, Gianmarco Tognazzi, Neva Leoni e un'inattesa Elodie nei panni di se stessa.