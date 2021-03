Non aprite quella porta, Fede Alvarez: "Il nuovo film sarà un sequel diretto del classico del 1974"

Fede Alvarez assicura che il nuovo reboot di Non aprite quella porta prodotto da Legendary sarà un sequel diretto all'originale del 1974.

Il nuovo capitolo de Non aprite quella porta, attualmente in lavorazione, sarà un sequel diretto del film di culto del 1974, come garantisce il produttore del progetto Fede Alvarez.

Marilyn Burns in Non aprite quella porta - 1974

In una recente intervista con Bloody Disgusting, Fede Alvarez ha finalmente fatto chiarezza sul misterioso reboot targato Legendary Entertainment del franchise horror di Non aprite quella porta, rivelando nuovi dettagli sul film. Alvarez ha confermato che la pellicola in preparazione sarà un sequel diretto del classico originale del 1974 di Tobe Hooper, e presenterà una versione precedente dell'iconico serial killer.

"Si tratta di un sequel diretto, ed è sullo stesso personaggio. Si tratta del vecchio Leatherface" ha spiegato Fede Alvarez, anticipando inoltre l'uso di effetti fisici in abbondanza per realizzare le scene gore che abbonderanno nel film.

"Realizzeremo scene gore old school. Un po' lo stesso approccio usato per La casa, niente effetti speciali digitali, faremo tutto davanti alla telecamera. Si tratta di un approccio registico alla vecchia maniera. Useremo lenti vintage... simili al film originale."

The Texas Chainsaw Massacre, seguito del classico di Tobe Hooper del 1974, segnerà il ritorno di Leatherface, uno dei villain più iconici del genere horror. Il film, diretto da David Blue Garcia, è stato scritto da Chris Thomas Devlin. Nel cast Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Mark Burnham, Moe Dunford, Olwen Fouéré, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy. The Texas Chainsaw Massacre è prodotto da Fede Alvarez.