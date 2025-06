Non aprite quella porta: Taylor Sheridan sarà coinvolto nei nuovi progetti della saga horror?

La corsa per ottenere i diritti della saga horror Non aprite quella porta è iniziata e tra i nomi coinvolti sembra ci sia anche Taylor Sheridan.

Non aprite quella porta sembra tornerà a essere protagonista grazie a un progetto composto da film, serie tv, eventi dal vivo e videogiochi e a occuparsi della saga potrebbe essere Taylor Sheridan.

In corsa per ottenere i diritti del franchise sembra ci siano cinque-otto studios cinematografici e piattaforme di streaming.

La lotta per i diritti del franchise

L'agenzia Verve si occuperà della gestione della lotta per ottenere i diritti della saga, attualmente sostenuta dalla casa di produzione Exurbia Films con Pat Cassidy, Ian Henkel e Kim Henkel.

Secondo le fonti di Deadline, Taylor Sheridan sarebbe interessato a ottenere i diritti necessari a produrre un progetto legato a Non aprite quella porta.

La versione della storia ideata da Oz Perkins (Longlegs) vedrà il regista impegnato come produttore e co-sceneggiatore con Bryan Bertino che, dopo il successo di The Strangers, dovrebbe occuparsi della nuova versione della storia se NEON ottenesse i diritti della storia.

Le fonti di Deadline, inoltre, sostengono che la Monkeypaw di Jordan Peele sia in corsa per entrare nel team di produttori.

In fase di sviluppo dovrebbe esserci anche un progetto televisivo che vede coinvolta A24 e che dovrebbe avere come star Glen Powell.

Roy Lee, inoltre, avrebbe proposto un film della saga horror che verrà realizzato per Netflix.

Il successo del franchise horror

Non aprite quella porta ha debuttato per la prima volta nei cinema nel 1974, guadagnando 31 milioni di dollari. Nel 1983, New Line Cinema ha poi ottenuto i diritti per la distribuzione della saga, composta da nove film e in grado di incassare 252 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nel 2003 è stato poi prodotto il remake diretto da Marcus Nispel, che vedeva nel team della produzione anche Andrew Form, Brad Fuller e Michael Bay.