Non aprite quella porta: l'edizione 50° Anniversario 4K UHD + 2 Blu-ray è in offerta su Amazon

L'edizione 50° Anniversario 4K UHD + 2 Blu-ray di Non aprite quella porta è attualmente in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 21,51€, con uno sconto del 18% sul prezzo mediano indicato (26,09€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 50° Anniversario 4K UHD + 2 Blu-ray di Non aprite quella porta indicata è venduta e spedita da Amazon.

Non aprite quella porta: 50 anni di terrore in 4K UHD

A cinquant'anni dalla sua inquietante prima apparizione al cinema, Non aprite quella porta torna a scuotere le fondamenta dell'horror con un'edizione 50° Anniversario in 4K UHD + 2 Blu-ray. Il capolavoro di Tobe Hooper, pietra miliare del cinema di genere, si presenta in un restauro invidiabile che ne esalta ogni dettaglio, trasformando ombre e urli in un'esperienza visiva e sonora rinnovata.

Non aprite quella porta: mezzo secolo dopo l'America ha ancora paura dell'America

Questa edizione si pone anche come operazione di recupero storico a celebrare uno dei titoli più controversi e iconici mai realizzati. Non aprite quella porta si riconferma un'esperienza unica; ampliata da gadget sul mito di Leatherface e della sua famiglia di macellai, questa edizione potrebbe essere il regalo perfetto per i fan nuovi del genere, e per gli storici appassionati.