Nomadland, su Disney+ in streaming da oggi

Nomadland, il campione degli Oscar 2021, sbarca finalmente su Disney Plus in streaming a partire da oggi 30 aprile 2021: pronti al film di Chloe Zhao?

Il lungometraggio Searchlight Pictures è tornato da Los Angeles da gran vincitore di tre Premi Oscar come Miglior film, Miglior regista e Miglior attrice protagonista. Diretto dalla regista Chloe Zhao e interpretato dall'attrice Premio Oscar Frances McDormand, il film è basato sul libro di Jessica Bruder Nomadland. Un racconto d'inchiesta, edito in Italia da Edizioni Clichy. Qui trovate la nostra recensione di Nomadland.

Nomadland: una scena con Frances McDormand

Dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Terzo lungometraggio della regista Chloé Zhao, Nomadland vede nel cast la presenza dei veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells nel ruolo di mentori e compagni di viaggio di Fern durante il suo vagare attraverso i vasti paesaggi dell'Ovest americano.

Oscar 2021: Nomadland è il miglior film, Chloe Zhao seconda donna premiata per la miglior regia

Prima di Chloe Zhao, soltanto Kathryn Bigelow, nel 2010, era riuscita nell'impresa di trionfare in una categoria dominata dagli uomini con il suo The Hurt Locker. Ma quest'anno erano ben due le candidate a miglior regia, oltre alla Zhao anche l'esordiente inglese Emerald Fennell con Una donna promettente.