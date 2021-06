Nomadland: il trionfatore degli Oscar arriva finalmente in Blu-ray e DVD

Il trionfatore degli Oscar e della Mostra di Venezia sta per arrivare in homevideo. Nomadland, il film Searchlight Pictures vincitore di tre statuette come Miglior film, Miglior regista (Chloe Zhao) e Miglior attrice protagonista (Frances McDormand) e del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, sarà disponibile dal 28 giugno in Blu-Ray e DVD. Oltre alle scene del film, la versione Blu-Ray include anche gli imperdibili contenuti extra, tra cui le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.

Nomadland: una scena con Frances McDormand

Nomadland è interpretato dalla due volte vincitrice dell'Academy Award Frances McDormand, dal candidato all'Academy Award David Strathairn e dai veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May, i quali sono apparsi nell'acclamato libro di Jessica Bruder Nomadland. Un racconto d'inchiesta (edito in Italia da Edizioni Clichy), adattato per lo schermo da Chloé Zhao.

Nel blu-ray i contenuti extra saranno i seguenti: L'America dimenticata, Anteprima a Telluride Q&A, Scene eliminate (Il pranzo interrotto - Un regalo del Signore)

Nomadland: un profilo di Frances McDormand

Nomadland è incentrato su Fern (McDormand) che, dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Oltre ai premi citati, il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti da parte della critica internazionale, inclusi il Golden Globe nelle categorie Miglior film drammatico e Miglior regia per Chloé Zhao e il People's Choice Audience Award al Toronto International Film Festival. Inoltre, Nomadland è stato premiato come Film dell'anno dalla London Film Critics Association, con Chloé Zhao e Frances McDormand nominate rispettivamente come Sceneggiatrice dell'anno e Attrice dell'anno. Il film ha anche vinto il premio come Miglior Film Internazionale Indipendente ai British Independent Film Award. Zhao è stata nominata Miglior regista dal New York Film Critics Circle, dalla Los Angeles Film Critics Association, Chicago Film Critics Association, Boston Society of Film Critics, Boston Online Film Critics Association, Indiana Film Journalists Association e dal 2020 Critics Polls di IndieWire. Nomadland ha ricevuto due IFP Gotham Award, tra cui Miglior Film e il 2020 Audience Award e ha vinto l'ambita Rana d'Oro all'International Film Festival of the Art of Cinematography Camerimage del 2020.