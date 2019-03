Noi: debutto record per l'horror di Jordan Peele con 70 milioni al botteghino americano

Terremoto al box office USA col debutto record di Noi, nuovo horror firmato da Jordan Peele. Il film apre con un incasso di 70 milioni diventando il primo horror originale per incassi di tutti i tempi nel weekend di apertura. Con 70 milioni di incasso raccolti in 3.741 sale, con una media per sala di 18.778 dollari, Noi raddoppia gli incassi del precedente Scappa - Get Out nel primo weekend (33 milioni) e supera anche i 50 milioni di A Quiet Place - Un posto tranquillo last April.

Noi scalza dalla vetta Captain Marvel dopo due settimane. Il ventunesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe incassa comunque altri 35 milioni di euro che lo portano a un totale di 321,4 milioni in patria, arrivando a 910 milioni globali (qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel). Captain Marvel è già il settimo miglior incasso dell'MCU.

Perde una posizione anche Wonder Park, pellicola d'animazione ambientata in un parco di divertimenti. Il film vede protagonista June, una ragazza piena d'immaginazione che scopre nel bosco un incredibile parco di divertimenti chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland. Wonder Park incassa 9 milioni arrivando a un totale di 29,4 milioni.

Quarto il romantico A un metro da te, incentrato su due giovani che si innamorano nonostante non abbiano molto tempo a disposizione per vivere. Nel cast Cole Sprouse, tra i protagonisti della serie Riverdale, e Haley Lu Richardson. La pellicola incassa altri 8,7 milioni per un totale di 26,4 milioni.

Segue Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto che incassa altri 6,5 milioni arrivando a 145,7 milioni complessivi in cinque settimane (qui trovate la nostra recensione di Dragon Trailer - Il mondo nascosto).

