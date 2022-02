Noi: la trama dell'horror diretto da Jordan Peele, stasera su Italia1 in prima visione

Stasera su Italia1, alle 21:20, va in onda, in prima visione in chiaro, Noi, il film horror diretto nel 2019 da Jordan Peele, con Lupita Nyong'o ed Elisabeth Moss: ecco la trama.

Un appuntamento da non perdere, stasera su Italia1 alle 21:20, per tutti coloro che non hanno intenzione di seguire Sanremo 2022: è quello con Noi, l'horror, proposto in prima visione in chiaro, diretto nel 2019 da Jordan Peele, con Lupita Nyong'o ed Elisabeth Moss.

Noi: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Evan Alex, Shahadi Wright Joseph in un momento del film

La trama di Noi racconta di Adelaide Wilson (Lupita Nyong'o), una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con la famiglia per un'idilliaca vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sa che qualcosa di brutto sta per accadere... Dopo una giornata trascorsa in spiaggia con amici di famiglia, i Wilson tornano a casa ma nell'oscurità, ma nel vialetto ci sono quattro figure ad attenderli che si tengono per mano...

Noi traccia la contrapposizione fra un'affettuosa famiglia americana e un terrificante e misterioso avversario: i doppelgänger di ciascuno di loro.

Acclamato dalla critica in tutto il mondo, Noi ha trionfato anche al botteghino incassando oltre 255 milioni di dollari a livello globale, a fronte di un budget di "appena" 20 milioni.