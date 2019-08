Noi, in DVD e BLU-RAY: clip esclusiva tratta dagli extra del film di Jordan Peele

Noi è disponibile a partire dal 28 agosto, in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD, ecco in esclusiva una video clip con il regista e sceneggiatore Jordan Peele.

Noi, il nuovo film horror di Jordan Peele di cui vi presentiamo una clip in esclusiva tratta dagli extra, è disponibile dal 28 agosto in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD, con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

La storia di Noi segue Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con la famiglia per un'idilliaca vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sa che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia. Dopo una giornata trascorsa in spiaggia con amici di famiglia, i Wilson tornano a casa ma nell'oscurità, nel vialetto, ci sono quattro figure ad attenderli che si tengono per mano...

Dopo il grande successo di Scappa - Get Out, il regista Jordan Peele torna dietro la macchina da pesa per firmare un horror puro e old school, senza facili e inutili jump scares, ma con un twist finale davvero notevole.

Noi ha come protagonisti Lupita Nyong'o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph e Evan Alex che vestono panni della famiglia Wilson, il cast è completato da Elizabeth Moss, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II, Anna Diop, Cali Sheldon e Noelle Sheldon. Jordan Peele firma la sceneggiatura.

Noi è disponibile a partire dal 28 agosto, in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD, con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Oggi vi presentiamo in esclusiva una video clip con il regista e sceneggiatore Jordan Peele tratta dal ricco menù dei contenuti speciali.