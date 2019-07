Cats: il trailer mashup con Noi è approvato anche da Jordan Peele!

Cats ha diviso i fan con il primo trailer e dato vita a numerosi meme, tra cui un mashup con Us approvato persino dal regista Jordan Peele.

La trasformazione dei protagonisti in gatti è stata infatti considerata degna di un film horror da parte di molti utenti dei social e la situazione ha ispirato numerose creazioni esilaranti.

Il trailer di Cats è stato quindi "remixato" con altre scene tratte da numerosi film. Il mashup più riuscito è quello con il video promozionale di Noi sulle note di I Got 5 On It di Luniz. Il risultato, che ha già superato quota 2 milioni di visualizzazioni, è stato approvato proprio da Jordan Peele che lo ha condiviso sulla propria pagina Twitter.

L'adattamento del popolare musical sembra funzionare anche con le musiche ipnotiche di Under the Skin, con la colonna sonora di Annientamento o con i brani di Eyes wide shut. Uno dei risultati più divertenti è però quello in cui appare a sorpresa Bradley Cooper, il protagonista di A Star Is Born.

Under The Fur pic.twitter.com/w092p2xneP — mournfully milly rocking to Forbidden Colours (@fuckinalpamare) July 18, 2019

The 'Cats' trailer but with the 'Annihilation' score pic.twitter.com/MIFUsjylzR — Bob Marshall (@bobmarshall) July 18, 2019

What’s my FAVORITE part of the #Cats trailer, you ask? pic.twitter.com/uSuJSb5La6 — Andy Swift (@AndySwift) July 18, 2019

Nel cast del film diretto da Tom Hooper ci sono l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet.

Il musical Cats è andato per la prima volta in scena nel 1981 ed è diventato nel corso degli anni uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano, conquistando il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo e di numerose generazioni. Lo show si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.

Cats arriverà nei cinema il 20 dicembre 2019.