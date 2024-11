Nobody Wants This, Netflix non perde tempo: ecco quando inizieranno le riprese della seconda stagione

Un nuovo aggiornamento sulle riprese della seconda stagione di Nobody Wants This ha svelato alcuni dettagli su quello che ci attenderà in futuro per quanto riguarda la serie.

Creata da Erin Foster e basata sulla sua esperienza di innamoramento con l'attuale marito, la storia è incentrata sulla podcaster agnostica Joanne (Bell) e sul rabbino Noah (Adam Brody) che si ritrovano in una relazione complicata e contro ogni genere di pronostico.

La serie, composta da 10 episodi, è diventata rapidamente un successo all'indomani del suo debutto su Netflix a fine settembre, raccogliendo recensioni ampiamente positive e raggiungendo la vetta delle classifiche di streaming di tutto il mondo, il che ha spianato la strada a un rapido rinnovo per una seconda stagione da parte del colosso dello streaming.

Nobody Wants This

Secondo quando riportato da What's On Netflix, che è sempre aggiornato sui dati relativi agli original e al catalogo complessivo dello streamer, le riprese della seconda stagione della comedy di successo inizieranno alla fine del prossimo gennaio e dovrebbero concludersi alla fine dell'aprile successivo. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Nobody Wants This.

La seconda stagione di Nobody Wants This è stata confermata solo poche settimane dopo la diffusione della prima sulla piattaforma, avendo già accumulato miliardi di minuti di visione secondo le classifiche Nielsen relative allo streaming. Questa accelerata nella produzione significa che Netflix ha tutta l'intenzione di non far attendere troppo tempo ai fan affezionati che hanno amato così tanto i primi episodi, e potrebbe significare che nuovi dettagli sul casting e i primi spoiler sulla storia potrebbero trapelare già pochi mesi dopo il 2025.

La nuova stagione sarà caratterizzata da un cambiamento dietro la macchina da presa. Anche se la Foster è ancora coinvolta nella serie, non sarà più la showrunner. Insieme all'annuncio del rinnovo, Netflix ha dichiarato che gli sceneggiatori Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, entrambi vincitori di un Emmy, hanno preso il posto della Foster. Il cambiamento è stato annunciato dopo un articolo che alludeva ad alcuni problemi presentatisi durante le riprese della prima stagione di Nobody Wants This.