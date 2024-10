The Diplomat 3 e Nobody Wants This 2: Netflix annuncia il rinnovo delle sue serie

Netflix ha annunciato il rinnovo delle sue serie The Diplomat e Nobody Wants This, rispettivamente per la stagione 2 e 3.

Netflix ha annunciato il rinnovo di due delle sue serie di maggior successo: The Diplomat, che tornerà con la stagione 3 che sarà ambientata a Londra e a New York, e la comedy Nobody Wants This, che ha debuttato a settembre diventando in poche settimane un successo internazionale.

Il lavoro sulle puntate inedite degli show è attualmente in corso e i portavoce della piattaforma di streaming hanno già condiviso qualche dettaglio, svelando anche dei cambiamenti nella composizione dei team che stanno sviluppando i prossimi capitoli delle storie.

L'annuncio di The Diplomat 3

Le riprese del terzo capitolo del thriller politico con star Keri Russell, sono già iniziate e Debora Cahn sarà produttrice del prossimo capitolo di The Diplomat, in collaborazione con Russell, Janice Williams e Alex Graves.

Keri Russell è Kate Wyler in The Diplomat

Il 31 ottobre ritornerà la serie con la stagione 2 e mostrerà quello che accade dopo che un'esplosione nel cuore di Londra stravolge il mondo dell'ambasciatrice Kate Wyler. Le più grandi paure della protagonista si concretizzano: l'attacco che l'ha portata nel Regno Unito non è stato compiuto da una nazione rivale, ma dall'interno del governo britannico. Kate cerca la verità e il suo unico vero alleato è il suo quasi ex marito Hal Wyler (Rufus Sewell), ritrovandosi anche alle prese con una visita del vice presidente degli Stati Uniti Grace Penn (Janney) e avendo un complesso rapporto con Austin Dennison (David Gyasi).

The Night Agent e The Diplomat: perché le due serie sono da record su Netflix

The Diplomat aveva debuttato su Netflix il 20 aprile 2023, arrivando al primo posto della classifica dei titoli più visti durante le prime due settimane di presenza nel catalogo, raggiungendo quota 173,46 milioni di ore viste nelle sue prime quattro settimane.

Il successo della comedy romantica

Nobody Wants This ritornerà con la seconda stagione che vedrà impegnati come showrunner Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, impegnati anche come produttori e autori. La serie è stata creata e prodotta da Erin Foster e ha ottenuto il miglior debutto di una serie originale di genere comedy di sempre debuttato in seconda posizione durante il primo weekend di disponibilità in streaming. Nella settimana successiva al lancio avvenuto il 26 settembre la serie con star Kristen Bell e Adam Brody è salita in cima alla classifica e nei primi 11 giorni ha ottenuto 26,2 milioni di visualizzazioni.

Bell e Brody nella comedy Netflix

Foster ha dichiarato: "Creare Nobody Wants This sarà per sempre uno dei momenti migliori della mia carriera. L'incredibile cast, la troupe, i produttori e gli executive hanno reso tutti lo show ciò che è oggi, e assistere alle reazioni degli spettatori a questa serie, ora che è disponibile, è stato meglio di ogni mio possibile sogno. Sono così fortunata nel poter continuare questa storia e di farlo accanto a Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, di cui sono una grande fan fin dai tempi di Girls... Giustizia per le relazioni salutari che sono le più romantiche!".

Konner e Kaplan hanno sottolineato che lavorare a Nobody Wants This è un sogno che diventa realtà, lodando Erin sostenendo che abbia "una voce chiara e uno spirito realmente collaborativo".

Nobody Wants This racconta la storia di una conduttrice di podcast atea e di un rabbino che si incontrano a una festa. Joanne (Bell) e Noah (Brady) diventano un'improbabile coppia, affrontando numerosi ostacoli e facendo i conti con le loro famiglie, tra cui la sorella e il fratello della protagonista, Morgan (Justine Lupe) e Sasha (Timothy Simons).

Nel cast ci sono anche Stephanie Faracy, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Michael Hitchcock, Jackie Tohn, Sherry Cola, Shiloh Bearman e Emily Arlook.