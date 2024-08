Nobody Wants This, gli ex-teen idol Kristen Bell e Adam Brody insieme nella nuova serie Netflix

Le ex-star di Veronica Mars e The O.C. recitano una al fianco dell'altro in questa nuova serie comedy in arrivo in streaming

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Nobody Wants This, la prossima serie comedy di Erin Foster con Kristen Bell e Adam Brody protagonisti. La data d'uscita è fissata al 27 settembre prossimo sulla piattaforma digitale.

Nella serie, una conduttrice di podcast agnostica e un rabbino anticonvenzionale in crisi arrivano a una festa. Quando escono - insieme - l'improbabile coppia, Joanne (Bell) e Noah (Brody), capisce che c'è qualcosa tra loro. Ma anche potenzialmente tra di loro, con le loro diverse visioni della vita, tutti gli ostacoli moderni all'amore e le loro famiglie, a volte benintenzionate, a volte sabotatrici - tra cui la sorella di lei Morgan (Justin Lupe) e il fratello di lui Sasha (Timothy Simons).

"Lo show si basa sull'unica buona decisione che abbia mai preso: innamorarmi di un bravo ragazzo ebreo", ha dichiarato la Foster a Tudum. "Ma ho capito che essere felici è molto più difficile che essere infelici (non c'è nulla di cui lamentarsi). Così ho creato questo show basato su tutti i modi in cui trovare la persona giusta può essere così difficile. Nessuno vuole questo, ma noi lo vogliamo, ed è tutto ciò che conta".

Il cast, oltre alle due ex-star di Veronica Mars e The O.C., comprende anche Justine Lupe, Timothy Simons, Stephanie Faracy, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Michael Hitchcock, Jackie Tohn, Sherry Cola e Shiloh Bearman.

Inoltre, Emily Arlook (Grown-ish) ha un ruolo ricorrente nel ruolo di Rebecca, la "perfetta" fidanzata ebrea di Noah che ha fatto "tutto quanto era possibile" per fargli la proposta di matrimonio.

Foster è creatrice e co-showrunner insieme a Craig DiGregorio. Foster e DiGregorio sono anche produttori esecutivi insieme a Steven Levitan, Kristen Bell, Sara Foster, Danielle Stokdyk, Jeff Morton e Jack Burditt. Oly Obst è produttore esecutivo per 3arts. La serie è prodotta per Netflix da 20th Television in associazione con Steven Levitan Productions.