No Time to Die: il teaser del trailer di Bond 25, in uscita mercoledì

Il teaser del trailer di No Time to Die è stato svelato: in una manciata di secondi le prime secondi del trailer di Bond 25, in arrivo mercoledì.

In attesa del trailer, in uscita mercoledì, No Time to Die offre al pubblico un teaser di 14 secondi che svela il primo sguardo a Daniel Craig, per l'ultima volta nei panni di James Bond.

Il teaser svela colori brillanti, sparatorie , auto e moto che saltano muri e, naturalmente, Daniel Craig in smoking.

No Time to Die vede Daniel Craig tornare come James Bond, molto probabilmente per l'ultima volta. Nel film troviamo James Bond ritiratosi dall'MI6, intento a condurre un'esistenza tranquilla in Giamaica, dove poco dopo incontrerà il suo vecchio amico Felix Leiter. Felix lo informa dell'esistenza di un uomo che rappresenta una minaccia per il mondo perché in possesso di un pericoloso dispositivo tecnologico.

L'uscita di No Time to Die è fissata per l'8 aprile 2020. Nel cast troveremo anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw e Rami Malek.

