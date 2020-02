No Time To Die, svelata la durata del film: sarà il più lungo della saga

No Time To Die, nuova avventura di 007 con Daniel Craig sarà il capitolo più lungo di tutta la saga: ecco quanto sarà la durata del film.

No Time To Die, il prossimo film di James Bond, potrebbe avere una durata di 163 minuti, diventando il capitolo del franchise con il minutaggio più lungo, superando Spectre (160 minuti). La notizia non è stata ancora confermata da Sony Pictures ma l'indiscrezione arriva dal sito web di una catena di cinema, che spesso pubblica in anticipo la durata dei film.

No Time To Die sarà l'ultimo film di James Bond con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto. Un'esperienza che sta per terminare ma che lascia soddisfatto l'attore britannico:"Sono incredibilmente felice di aver avuto la possibilità di tornare a farne un altro. Abbiamo fatto del nostro meglio. Sembra semplicistico ma l'abbiamo fatto".

In No Time to Die, James Bond ha lasciato il ruolo di agente segreto e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace durerà poco perché un suo vecchio amico della CIA, Felix Leiter, gli chiede aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito si rivela molto più infida del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso cattivo dotato di una nuova pericolosa tecnologia.

Il cast del nuovo capitolo di James Bond, oltre a Daniel Craig, include Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux e Billy Magnussen. Cary Fukunaga ha diretto il film da una sceneggiatura di Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge. Il film sarà nelle sale italiane dal 9 aprile.