No Time To Die: 1000 dollari a chi guarderà tutta la saga di 007 prima dell'uscita dell'ultimo film

I film di James Bond sono tra i più famosi al mondo e ora i fan possono essere pagati 1000 dollari per guardarli prima dell'uscita di No Time To Die.

Quando No Time To Die uscirà nelle sale cinematografiche questo autunno segnerà il 25 ° film ufficiale di James Bond e ora i fan possono chiedere di essere pagati ben 1000 dollari per guardare tutti i film di 007 prima dell'uscita dell'ultimo capitolo interpretato da Daniel Craig.

No Time To Die: Léa Seydoux e Daniel Craig in una foto del film

Il sito Nerd Bear sta cercando un super fan di James Bond pronto per accettare la sfida: sei diversi attori nei panni di Bond e un'incredibile maratona di più di 51 ore di pellicole. Il candidato giusto deve essere un appassionato del franchise, maggiorenne e con una buona attenzione per i dettagli.

Le persone interessate devono avere il tempo necessario per guardare tutti i 24 film ufficiali di Bond in un periodo di 30 giorni e per aggiornare quotidianamente lo staff del sito sui propri social. Il candidato, una volta scelto, riceverà una carta regalo Amazon da 100 dollari, da usare per noleggiare tutti i film, e un pagamento immediato di 1000 dollari.

No Time to Die: un'immagine del trailer

Le domande per questo vero e proprio lavoro da sogno, almeno per gli amanti di James Bond, sono ufficialmente aperte sul sito di Nerd Bear, solo ed esclusivamente per i cittadini americani e/o persone residenti negli Stati Uniti, e chiuderanno alle 12:00 del 16 aprile 2021.