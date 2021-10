No Time To Die, i fumetti Bao Publishing hanno un cameo "distruttivo" nel film (FOTO)

Nel nuovo film di 007, No Time To Die, i fumetti di Bao Publishing fanno una comparsata davvero esplosiva: 'Ce l'hanno chiesto un anno fa in una mail assurda'.

È finalmente nelle sale di tutto il mondo No Time To Die, il 25esimo film di James Bond e l'ultimo di Daniel Craig nei panni di 007. Ma la pellicola diretta da Cary Joji Fukunaga include un cameo d'eccezione da parte dei fumetti di una nota casa editrice italiana, la Bao Publishing.

Chi avrebbe mai pensato che essere ridotti in mille pezzi sarebbe stato un grande onore. Beh, certo, se è l'agente segreto più famoso al mondo a puntarti un'arma contro, forse essere dall'altra parte di una mitragliatrice non è poi così male... Tutto sommato, se si deve saltare in aria, meglio farlo con stile, no?

Sembra essere questa la linea di pensiero di Bao Publishing nel post celebrativo che ha condiviso sulla propria pagina facebook, dove la casa editrice racconta peculiare esperienza cinematografica.

"Quasi tre anni fa ci è arrivata una delle mail più strane della nostra carriera. Conteneva una richiesta molto specifica, che siamo stati estremamente felici di soddisfare. Se andrete a vedere il nuovo film di 007, che esce oggi nelle sale, in una delle scene iniziali, tra quelle girate in Italia, vedrete l'auto di Bond mitragliare un'edicola. Be', la maggior parte delle cose che vedrete volare via da quel chiosco sono fumetti BAO. Non siamo mai stati così felici e fieri di veder distruggere un po' di nostri libri, credeteci!"

Il paesaggio italiano (e in particolare la città di Matera) ha fatto da sfondo a numerose scene di No Time To Die, girate nell'estate del 2019.

E voi, avete già visto il nuovo film di Bond?