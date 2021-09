No Time to Die: il final trailer italiano del film con Daniel Craig

Il final trailer italiano di No Time to Die, film con Daniel Craig diretto da Cary Joji Fukunaga, è appena stato pubblicato sul sito della Universal Pictures International Italy.

È finalmente arrivato anche il final trailer italiano di No Time to Die, il nuovo film di James Bond con Daniel Craig la cui uscita, inizialmente prevista per la primavera del 2020, è stata posticipata al 30 settembre di quest'anno, quasi quindici anni dopo il debutto dell'attore britannico nei panni dell'agente 007, avvenuto nel novembre del 2006.

Nel trailer ita Bond incontra un suo vecchio nemico, Ernst Stavro Blofeld, interpretato da Christoph Waltz, ed è evidente che è costretto a mettere in dubbio persino l'intento delle persone che ama. Il trailer, per la prima volta, da anche spazio al villain interpretato da Rami Malek, di cui si svela l'aspetto fisico e si anticipa qualche dettaglio a proposito delle sue motivazioni.

Secondo la sinossi ufficiale del film, nell'ultimo capitolo interpretato da Craig, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

In No Time to Die, che sarà anche presentato come evento di gala al Festival di Zurigo, Bond si appresta a cambiare nuovamente volto: Craig lo interpreta dal 2006 e, avendo ormai compiuto 53 anni, è ben oltre la soglia prevista per il pensionamento degli agenti 00. Ma chi sarà il prossimo James Bond? Secondo quanto abbiamo letto online negli ultimi mesi tra i nomi dei papabili figurano: Tom Hardy , Idris Elba, Tom Hiddleston ed Harry Styles.