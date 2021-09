No Time to Die: Daniel Craig e Rami Malek "si sono spinti l'un l'altro oltre ogni limite"

Durante le riprese di No Time to Die Daniel Craig e Rami Malek si sono spinti oltre ogni limite secondo quanto dichiarato recentemente dalla star di Bohemian Rhapsody.

Daniel Craig e Rami Malek, le due principali star di No Time to Die, interpretano acerrimi nemici sullo schermo ma il nuovo cattivo del franchise ha raccontato come è diventato un buon amico dell'agente 007 sul set della pellicola diretta da Cary Joji Fukunaga.

Rami, che ha vinto un Oscar per la sua interpretazione del frontman dei Queen in Bohemian Rhapsody, interpreta un uomo deciso a vendicarsi in No Time To Die e lui e Craig hanno sviluppato un legame profondo sul set, mentre trascorrevano insieme svariate ore al fine di perfezionare la tensione tra i loro personaggi.

Rami, 40 anni, ha dichiarato: "Daniel ha svolto un lavoro incredibile nei panni di Bond. È importante che tutto questo sia visibile sullo schermo e credo proprio che ci siamo riusciti. L'ho spinto oltre ogni limite sul set e lui ha spinto me. Ci siamo davvero divertiti nel mettere alla provo i nostri rispettivi limiti recitativi."

"Questo è uno dei cattivi più feroci del franchise. Ecco perché abbiamo lavorato così duramente l'uno con l'altro per ottenere questo risultato". Rami ha proseguito: "È stato divertente interpretare un cattivo, i cattivi di Bond sono tra i più iconici della storia. È un cattivo unico e complesso, qualcosa che non credo di aver mai visto prima."