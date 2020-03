No Time to Die: Daniel Craig è James Bond al casinò nella parodia del film

Daniel Craig ha simpaticamente preso in giro James Bond e il film No Time to Die all'inizio del nuovo episodio di Saturday Night Live.

No Time to Die: un'immagine del trailer

Daniel Craig ha simpaticamente preso in giro James Bond e il film No Time to Die all'inizio del nuovo episodio di Saturday Night Live. L'attore inglese, che aveva già condotto una puntata del celebre varietà nel 2012, era stato invitato apposta per promuovere il quinto e ultimo film in cui interpreta la spia creata da Ian Fleming, ma a causa del Coronavirus l'uscita di No Time to Die è stata posticipata da aprile a novembre.

Craig ne ha approfittato, durante il consueto monologo, per ironizzare un po' sulla lavorazione del lungometraggio, dicendo che ci sarà un omaggio esplicito a Fleabag, la cui creatrice Phoebe Waller-Bridge ha riscritto il copione del film: "Dopo aver detto 'Bond, James Bond' guarderò in macchina e dirò 'È strano che io abbia una cotta per il Papa?'." L'attore ha poi mostrato una clip inedita del nuovo film, in realtà uno sketch filmato dove Bond decide di accantonare la missione di turno e divertirsi in un casinò.

No Time to Die: un'immagine del trailer

Questo è stato l'unico momento in cui Saturday Night Live ha preso di mira il franchise di 007 e No Time to Die, anche se non è mancato, in un altro momento della serata, un omaggio a un altro film recente interpretato da Daniel Craig. Questi ha sottolineato il fatto che con il nuovo lungometraggio abbandonerà il ruolo di Bond, da lui interpretato per quattordici anni, dal 2006 a oggi. Con la sua performance il franchise ha raggiunto vette commerciali inattese, con il trionfo di Skyfall che nel 2012, anno del cinquantenario del Bond cinematografico, ha incassato più di un miliardo di dollari nel mondo. L'attore ha anche parodiato in alcune occasioni la parte della superspia, in particolare in un esilarante sketch realizzato per le Olimpiadi di Londra, dove Bond interagisce con nientemeno che la regina Elisabetta II in persona.