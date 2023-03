No Hard Feelings: Jennifer Lawrence fidanzata in affitto nel trailer vietato ai minori

Sony Pictures ha diffuso in streaming il trailer vietato ai minori di No Hard Feelings, che vede protagonista assoluta Jennifer Lawrence.

Il trailer si apre con il personaggio della Lawrence, Maddie, che è sull'orlo di perdere la casa dove è cresciuta, così come ultimo ed estremo tentativo accetta la discutibile richiesta di due genitori di andare a letto con Percy, il loro unico figlio. Così cerca in tutti i modi di portarselo a letto ma non sarà affatto facile; in una scena esilarante, il ragazzo 19enne crede di essere stato rapito da Maddie così le spruzza lo spray al peperoncino in faccia.

Gene Stupnitsky ha diretto No Hard Feelings da una sceneggiatura scritta insieme a John Phillips. In precedenza, Stupnitsky ha realizzato la commedia del 2019 Good Boys - Quei cattivi ragazzi, film di formazione con Jacob Tremblay, e ha co-sceneggiato Bad Teacher: una cattiva maestra del 2011 e Anno uno del 2009.

Si tratta del secondo film per Jennifer Lawrence, dopo Causeway, da quando è tornata dalla pausa che si era presa dalla recitazione a causa della nascita del suo primo figlio, lo scorso febbraio.