Jennifer Lawrence non ha amato essere una sposa:'Il giorno del matrimonio è stato terribile'

Intervistata sul red carpet dei Golden Globe da E! News, la star di Fidanzata in affitto Jennifer Lawrence ha confessato di non aver particolarmente apprezzato il giorno delle nozze con il marito Cooke Maroney.

"È così stressante. Non ti diverti. Stai soltanto pensando 'Si sta divertendo quella persona?'. Non dimenticherò mai quanto fossi in ansia per gli ospiti che avevano freddo e tutti i miei amici mentivano dicendo 'Nessuno ha freddo, nessuno ha freddo, va tutto bene, va tutto bene'.

Fu la madre di Lawrence a dirle la verità:"Mia madre disse 'È gelido là fuori, tua nonna è quasi morta'".

Un invitato ingombrante

L'ansia era pressante anche per l'elenco degli ospiti di alto profilo, tra cui Robert De Niro:"Ho guardo e ho visto Bob, che non conosceva nessuno e stava vagando da un po', e ho pensato 'No, questo non è quello che vuole fare. Non voglio che sia qui'. Così sono andata da lui e ho sussurrato 'Torna a casa'. Ed è stato gentile, ha parlato con i miei genitori ed è stato educato, ma ho detto 'Vai'" ha dichiarato l'attrice, confessando di essersi sentita meglio quando il collega decise di andarsene.

Jennifer Lawrence ha sposato nel 2019 l'esperto d'arte Cooke Maroney a Rhode Island. La coppia ha un figlio, Cy Maroney, nato nel mese di febbraio 2022.