Nicole Kidman è inquietante nel teaser della serie Hulu Nine Perfect Strangers

Nicole Kidman biondissima e inquietante nel primo teaser trailer della serie Hulu Nine Perfect Strangers. Nello show in arrivo, la Kidman interpreta Masha, direttrice di un centro benessere che promette di aiutare nove cittadini stressati e fuori forma a dare una svolta alle proprie vite in un soggiorno di 10 giorni.

Nel teaser vediamo la diva pronunciare con un sussurro le seguenti parole: "Vuoi stare bene? Vuoi guarire? Arrenditi a me. Siamo sull'orlo di qualcosa di grande".

Nine Perfect Strangers è ispirato al romanzo di Liane Moriarty del 2018. Creato da John Henry Butterworth e David E. Kelley, già autore di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ispirato a un altro romanzo della Moriarty, lo show vede nel cast anche Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Luke Evans, Michael Shannon e Regina Hall.

