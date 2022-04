Nimona: Netflix salva il film d'animazione LGBTQ-friendly cancellato da Disney

Nimona, il film fantasy animato basato sulla graphic novel LGBTQ-friendly di ND Stevenson, è stato salvato da Netflix, che lo distribuirà nel 2023, dopo essere stato cancellato da Disney nel 2020.

La produzione di Nimona è attualmente in corso presso DNEG Animation, come svela Indiewire. Netflix ha offerto un primo sguardo ai rendering dei personaggi, in particolare dell'eroina titolare, doppiata da Chloë Grace Moretz, e di Ballister Boldheart, doppiato da Riz Ahmed. Eugene Lee Yang è stato scelto per il ruolo di Ambrosius Goldenloin.

"Nimona è sempre stata una piccola storia coraggiosa che non si fermava", ha twittato ND Stevenson. "Lei è una combattente... ma ha anche delle persone davvero fantastiche che combattono per lei."

La storia, diventata popolare nei circoli queer per la sua inclusività e rappresentazione, segue un'adolescente mutaforma di nome Nimona, l'unica che può aiutare un cavaliere a dimostrare la sua innocenza dopo essere stato incastrato per un crimine che non ha commesso. Tuttavia, Nimona potrebbe anche essere un mostro che lui ha giurato di uccidere.

Riguardo alla scelta di Disney di cancellare il progetto Nimona dopo l'acquisizione di Fox, alcuni ex dipendenti hanno parlato con Business Insider affermando che i dirigenti della Disney hanno contestato i temi LGBTQ di Nimona, incluso un bacio tra persone dello stesso sesso.

Nimona è nato come fumetto web nel 2012 ed è stato successivamente stampato come graphic novel nel 2015. Il fumetto ha vinto un Eisner Award, un Cybils Award e un Cartoonist Studio Prize. La Fox Animation aveva pianificato di adattare il materiale per lo schermo già nel 2015, ma dopo la chiusura di Blue Sky il progetto è stato cancellato pur essendo ultimato al 75%.

Nick Bruno e Troy Quane sono i registi di Nimona, prodotto da Roy Lee, Karen Ryan e Robert L. Baird. Megan Ellison, Andrew Millstein e Julie Zackary sono i produttori esecutivi.