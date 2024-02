Nimona: Netflix condivide gratis il film animato su YouTube

Netflix ha deciso di permettere agli spettatori di vedere gratis il suo film Nimona, nominato agli Oscar 2024.

Il lungometraggio, ispirato al webcomic di ND Stevenson, è infatti disponibile in streaming su YouTube.

L'opportunità online

Gli spettatori che non hanno un account per accedere alla piattaforma potranno ora vedere senza dover pagare Nimona, progetto che nella versione originale può contare sulla presenza di star come Chloe Moretz e Riz Ahmed come doppiatori dei due protagonisti.

Nel cast ci sono poi Eugene Lee Yang, Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, RuPaul, Indya Moore, Julio Torres e Sarah Sherman.

La sinossi

Al centro della trama c'è Ballister Boldheart (Ahmed), un cavaliere in un mondo medievale futuristico, incastrato per un crimine che non ha commesso. L'unica che può aiutarlo a dimostrare la sua innocenza è Nimona (Moretz), una teenager mutaforma che Ballister dovrebbe distruggere. Ma con l'intero regno che cerca di trovarlo, Nimona è il miglior braccio destro che potrebbe desiderare. Mentre i confini tra eroi, villain e mostri iniziano a non essere netti, i due iniziano a causare dei seri problemi.

La sceneggiatura è firmata da Robert L. Baird e Lloyd Taylor, mentre la regia è di Nick Bruno e Troy Quane.