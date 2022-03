Disney: i Repubblicani della Florida minacciano di togliere i privilegi se si opporrà alla legge Don't Say Gay

Dopo tanta incertezza, Disney ha preso posizione contro il disegno di legge della Florida Don't Say Gay, ma questo potrebbe costarle i privilegi di cui gode nello stato.

I leader del Partito Repubblicano della Florida minacciano di ritirare i privilegi quasi governativi della Disney nel suo parco a tema di Orlando per la sua opposizione alla legge Don't Say Gay.

Il rappresentante della Florida Spencer Roach ha twittato mercoledì che le riunioni sono state convocate per "discutere l'abrogazione" dell'accordo del Reedy Creek Improvement District che "consente alla Disney di agire come un proprio governo".

L'accordo è stato creato per attirare la Disney in Florida nel 1967 e conferisce alla società il controllo su alcune operazioni come le forze dell'ordine e le unità dei vigili del fuoco.

La nuova legislazione "Don't Say Gay", che vieta l'istruzione relativa all'orientamento sessuale o all'identità di genere dalla scuola materna fino alla terza elementare, ha attirato critiche in quanto ostile alla comunità LGBTQ. I sostenitori affermano che cerca di proteggere i bambini da argomenti inappropriati.

Disney, che gestisce un parco a tema molto popolare a Orlando, ha respinto la legislazione definendola discriminatoria dopo le proteste dei dipendenti.

"Il nostro obiettivo come azienda è che questa legge venga abrogata dal legislatore o cancellata nei tribunali", ha affermato la società in una nota.

Nel frattempo, il legislatore repubblicano Joe Harding, lo sponsor del disegno di legge, ha detto che restituirà $3.000 in contributi elettorali dalla Disney alla luce della loro posizione.